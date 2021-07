Vanvidsbilist knaldet: Mercedes beslaglagt

Føreren af bilen kørte over dobbelt så hurtigt som tilladt

En 18-årig mand blev tidligt onsdag aften knaldet for at køre langt over den tilladte hastighed på Sintrupvej i Brabrand.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang til Ekstra Bladet.

- Han blev fanget i en færdselskontrol, hvor han blev målt til at køre mindst 105 km/t. i en 50-zone. Så klappede fælden, siger Morten Bang.

Den 18-årige kørte en Mercedes, oplyser vagtchefen. Det er uvist, om han selv ejer bilen.

- Den er blevet beslaglagt med henblik på konfiskation, og manden har nedlagt protest og skal i retten i morgen, fortæller Morten Bang.

Hændelsen skete klokken 17.24. Politiet mistænker ikke, at føreren af bilen var påvirket af rusmidler.