Vanvidsbilist kørte med over 200 kilometer i timen

Vanvidsbilist er tiltalt for flere alvorlige forhold. Han skulle blandt andet have påkørt en bil med vilje og nået en fart på over 200 kilometer i timen

En 32-årig mand med bly i speederfoden skal bruge sin mandag og tirsdag i Retten i Aalborg, efter han både havde svært ved at overholde fartgrænserne, undvige de andre biler på vejene og forblive i politiets varetægt.

Det skriver TV 2 Nord.

Ifølge anklageskriftet begyndte den 32-årige mand sin vanvids-eftermiddag ved 15-tiden 1. juni. Her fordoblede han den tilladte hastighed på Jerslevvej ved Brønderslev, hvor han bragede af sted med 163 kilometer i timen.

Det var dog ikke hurtigt nok, så da den travle mand nåede motorvejen mod Aalborg, satte han farten op til 213 kilometer i timen på et sted, hvor det tilladte var 130 kilometer i timen, skriver TV 2 Nord.

Indenom og ind i

Undervejs overhalede manden også flere biler indenom, fremgår det ifølge TV 2 Nord af anklageskriftet.

Og da han nåede Limfjordstunnelen kunne han ikke længere nøjes med at køre indenom de andre bilister.

I et forsøg på at køre indenom endnu bilist, skabte den 32-årige mand en livsfarlig situation, hvor hverken den uskyldige onsdags-bilist eller vanvidsbilisten kunne nå at afværge, før de ramte ind i hinanden.

Der er dog ingen forlydener om, at nogen skulle være kommet alvorligt til skade under sammenstødet, og vanvidsbilisten har også kunnet køre videre fra stedet, da han blev bragt til standsning ved Vangen i Nørresundby tæt ved Limfjordstunnelen.

Episoden betyder dog, at manden er tiltalt for med vilje at have påkørt en anden bilist.

Stak af

Manden blev anholdt ved Vangen i Nørresundby, men han var tilsyneladende ikke færdig med at flygte.

Efter anholdelsen lykkedes det den 32-årige mand at stikke af, før han igen blev anholdt og taget med af politiet.

Vanvidsbilisten sørgede derfor for at udbygge sit anklageskrift, som nu også rummer en tiltale for flugt i forbindelse med en anholdelse.

Alkohol, narko og røveri

Han var desuden også påvirket af både alkohol og et narkotika kaldet Clonazepam under sit vilde ridt, hvilket han også udførte uden sit frakendte kørekort.

Anklageskriftet rummer også tidligere tilfælde af narkobesiddelse og et groft røveri, hvor den tiltalte slog og sparkede en mand flere gange i hovedet undervejs.

Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til tiltalerne.