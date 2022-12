Vanvidsbilist kørte påvirket af narko og 150 kilometer i timen gennem byen

En patruljebil i Ringsted har måtte give fuld gas da de eftersatte en Renault, der både bragede med 150 kilometer i timen gennem en byzone og venstre om i en rundkørsel.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til TV2.

Vanvidskørsel

Politijagten startede klokken 00.59 i Ringsted, efter en patruljevogn ønskede at tale med føreren af en Renault, som tydeligvis ikke ønskede at tale med politiet.

Den 23-årige mand, som var fører af bilen, tog flugten gennem Ringsted og ad flere småveje syd for byen.

- Han kører blandt andet 150 kilometer i timen gennem en 50 kilometerzone, han kører venstre om i en rundkørsel, hvor en anden bilist må undvige for at ikke at blive ramt, og så kører han over for rødt, siger Henrik Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi til TV2.

Påvirket af narko

Først klokken 01.26 fik politiet stoppet den 23-årige flugtbilist, som ifølge politiet kommer fra Skælskør.

- Han har formentlig påkørt en kantsten, så vi får standset ham, siger Henrik Olesen til TV2.

Udover vanvidskørsel var flugtbilisten påvirket af spiritus og formentlig også af narko.

Politiet kunne desuden konstatere, at bilen var stjålet, og der var sat andre nummerplader på.