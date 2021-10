Vanvidsbilist må aldrig køre bil igen

27-årig mand skal i fængsel i 2,5 år efter at have brudt loven over 15 gange

Det er ganske usædvanligt, at en bilist får frataget retten til at køre bil for altid, men det er netop, hvad der er sket for en 27-årig mand fra Tønder Kommune.

Manden har nemlig begået så mange forseelser, mens han sad bag rattet af en bil, at Retten i Esbjerg vurderede, at hans kørekort skulle inddrages for bestandigt.

Samtidig blev manden idømt en straf på to år og seks fængsel.

Kørte narkopåvirket mod ensretning

Manden er blandt andet dømt for at have kørt hensynløst i Bramming i marts sidste år, hvor han i øvrigt heller ikke havde et gyldigt kørekort.

Her kørte han med høj fart mod færdselsretningen i en ensrettet gade, så fodgængere måtte springe for livet, inden han til sidst kørte ind i en mur. En narkotest viste, at han var påvirket af amfetamin.

Modkørende bilist alvorligt kvæstet

I februar i år kørte han igen narkopåvirket ved Bramming. Her kørte han over i den modsatte vejbane og ramte en modkørende bil, så begge biler blev slynget rundt.

Føreren af den modkørende bil fik så alvorlige kvæstelser, at vedkommende muligvis får varige mén.

Og listen slutter ikke der.

Den 27-årige blev også dømt for blandt andet 13 tilfælde af narkokørsel uden førerret, tyveri, hæleri, brugstyveri, indbrud med mere på cv'et.