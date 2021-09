Vanvidsbilist med 192 km/t: - Fuldstændig vanvittigt

1. april i år trådte en lov i kraft, der giver politiet mulighed for at konfiskere køretøjer brugt til vanvidsbilisme.

Nordjyllands Politi har i en målrettet færdselskontrol i Aalborg og omegn snuppet 91 lovovertrædelser på tre dage. To af dem var vanvidsbilister.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Den ene var en mand i 40'erne, der kom bragende med 107 km/t i en byzone. Han har fået beslaglagt sin BMW.

Vanvidsbilist nummer to følte ikke, at 107 km/t var nok, så han fløj afsted med 192 km/t på en landevej og kan nu se frem mod at få beslaglagt sin Seat.

- Det er fuldstændig vanvittigt at køre så hurtigt på en landevej. Der skal meget lidt til for at miste kontrollen, og chancerne for at overleve en ulykke med sådan en fart er minimale, siger politikommisær i Nordjyllands Politi Thomas Ottesen til Ekstra Bladet.

Handler om sikkerhed

Det tyder på, at nordjyderne kører for hurtigt. Af de 91 sager var 53 af dem hastighedssager, som har givet et klip i kørekortet, og to sager handlede om frakendelse for fartoverskridelser.

Nordjyllands Politi må igen konstatere, at folk kører alt for stærkt, og det er en udfordring for sikkerheden.

- Fart er farlig og skyld i mange ulykker, så jeg kan kun opfordre til, at man letter trykket på speederen og holder sig inden for hastighedsbegrænsningerne. Det handler om trafiksikkerhed på de nordjyske veje – det er derfor, at vi laver kontrollerne, siger Thomas Ottesen.

Reglerne om vanvidsbilisme betyder, udover en beslaglæggelse af køretøjet, også, at førerne af bilerne får frataget deres føreret.