Vanvidsbilist sigtet: Kørte 124 km/t. i 50-zone

Fredag blev en bilist blitzet med ikke mindre end 124 km/t. på en vej, hvor det maksimum var tilladt at køre 50.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Fartovertrædelsen skete klokken 18 på Søren Frichs Vej i Aabyhøj.

Mand sigtet

Da bilisten blev fanget af fotovognen, sendte politiet en patrulje afsted. Cirka en halv time senere fandt patruljen frem til køretøjet og dens fører.

Føreren, en 25-årig mand fra Aarhus, blev sigtet, og hans bil blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Vanvidskørsel defineres ved, at der bliver kørt over 100 procent hurtigere end tilladt. Du kan læse nogle af Ekstra Bladets seneste historier om fartoverskridelser og vanvidsbilisme her:

