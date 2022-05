Vanvidsbilist skånet: Smadrede Prebens helbred

Dansk-afghansk vanvidsbilist slipper for udvisning i ankesag, men får lang fængselsstraf for sidste sommers torpedering og livsfarlige lemlæstelse af vicevært i boligkvarter vest for København

En vanvidsbilist af afghansk oprindelse var en lettet mand, da han op til weekenden forlod Østre Landsret. Den 31-årige chauffør blev også i ankesagen idømt et år og ni måneders fængsel for at have torpederet og lemlæstet en vicevært med grov vanvidsbilisme sidste sommer i et boligkvarter vest for København.

Hans Mitsubishi Lancer bragede med op til 122 km/t ind i en bil, der holdt stille i et vejkryds på Baltorpvej. Her sad Preben Westberg Thomsen bag rattet i sin lille Citroën.

Den 59-årige mands køretøj blev ramt bagfra med stor kraft, og han pådrog sig blandt andet en blodprop i hjernen, hjertestop, brækkede ribben og fem brud på rygsøjlen, som efterfølgende har efterladt den nu langtids-sygemeldte vicevært i et smertehelvede.

Det har Preben Westberg Thomsen tidligere fortalt Ekstra Bladet i et interview. Efter ulykken måtte han genoplives tre gange og lige siden har han haft stærke smerter hver eneste dag.

Udvisning var på vippen

Men i landsretten slap dansk-afghaneren for at blive udvist til sit uroplagede fødeland.

Som den første trafiksynder nogensinde i Danmark blev han ellers sidste efterår i Retten i Glostrup udvist i 12 år for forseelser, som landsdommer Anne Birgitte Fisker heller ikke tøvede med at betegne som meget alvorlige.

Hun betonede, at netop spørgsmålet om udvisning var 'på vippen'. Men ifølge mandens forsvarer, Kristian Mølgaard, kom det ham i sidste ende til gode, at han kom til landet som kun otteårig og ikke i forvejen havde fået en advarsel i form af en betinget udvisning.

Desuden spillede det ind, og at der i det bærende forhold var tale om en uagtsom forbrydelse.

Den voldsomme kollision skete i et vejkryds her på Baltorpvej i Ballerup vest for København. Foto: Jonas Olufson

Senioranklager Rikke Jensen er overrasket og mener, at der var stærke argumenter for at udvise manden.

- Han kvalificerede sig jo til at blive kaldt vanvidsbilist af tre grunde. Det er en meget, meget grov sag, lød hendes vurdering efter dommen.

Råbte 'fucking hunde'

Også i landsretten blev chaufføren kendt skyldig i at have kørt med 'særlig hensynsløshed'.

Han blev ikke alene dømt for en 100 procents fartoverskridelse i forbindelse med den voldsomme kollision.

Et tjek afslørede efter ulykken, at manden var påvirket af hash, og det viste sig desuden, at han på grund af sygdom i forvejen var underlagt et lægeligt begrundet kørselsforbud.

Endelig har det trukket i en straf-skærpende retning, at han i 2014 blev dømt for spritkørsel og han året efter blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for vold i nattelivet. Det kan have rettet sig mod en taxachauffør eller en dørmand.

I forbindelse med politiets anholdelse af ham benyttede han også lejligheden til at tale nedsættende og truende til politifolk. Han kaldte dem blandt andet 'fucking hunde'.

Udover fængselsstraffen blev manden frakendt sit førerbevis frem til 2027.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forvirret offer: Slap billigt i landsretten

Den dømte chauffør kan blive boende i Danmark, når han han har udstået sin straf. Den slingrekurs i retssystemets vurdering af sagen om grov vanvidsbilisme forvirrer Preben Westberg Thomsen.

- Jeg synes, han slipper billigt. Men var han blevet udvist også i landsretten, så havde det faktisk ikke gjort nogen forskel for mig. Det ville jeg ikke få det bedre af, siger det langtidssygemeldte offer for den afghanske fødte mands trafikale bersærkergang.

Han er mest ked af, at vanvidsbilisten smadrede han gode helbred. På den anden side glæder han sig over, at han havde en stærk kondition, da ulykken ramte ham som et lynnedslag:

- Lægerne sagde, at jeg kun overlevede, fordi jeg har et stærkt hjerte, siger Preben Westberg Thomsen, som om få dage får afklaret, om om han er berettiget til førtidspension.

Den dømte mand kan med reglerne om prøveløsladelse forvente at komme på fri fod inden årets udgang. Han er ugift og barnløs, men hans mor og søskende bor i Danmark.

Hans forsvarer, Kristian Mølgaard, fortæller, at det var særligt vigtigt for manden at slippe for en udvisningsdom:

- Han har ingen nær familie i Afghanistan, så det var helt afgørende.

Læs mere om vanvidsbilisme:

510 beslaglagt: Det sker med alle bilerne

Skrev sms før dødsulykke: 17-årig nåede ikke at trykke send

Kørte ræs i landsby: Ekskæreste dømt for uagtsomt manddrab på Natascha

Farvel til kørekortet: Kørte 108 km/t. på villavej