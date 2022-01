Vanvidsbilist snuppet af laserpatrulje

Lørdag 1. januar kunne en bilist ikke blot vinke farvel til 2021, men også til den VW Golf fra 2010, han kørte i.

Den blev nemlig beslaglagt i aftes, efter han blev fanget med 127 km/t i en zone, hvor man maksimalt må køre 60.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen, der også fortæller, at bilisten, der er 22 år gammel, ikke selv ejer bilen.

- Vi havde betjente, der skød med laser, under s-togsbroen ved Ryparken. Her målte de en bil i retning ind mod byen til at køre 127 km/t, fortæller vagtchefen.

Bilist blev derfor bragt til standsning, hvor han blev sigtet for vanvidskørsel, fordi den målte hastighed er mere end 100 procent over grænsen.

Bilens ejer, der er 55 år, står altså til at miste bilen, som den 22-årige førte, som en en konsekvens i loven om vanvidsbilisme.

Dyre Sønnicksen fortæller, at chaufføren ikke var påvirket af alkohol.