Vanvidsbilist straffet med fængsel

En kvinde har fået 20 dages ubetinget fængsel for at køre 106 km/t. i en byzone, ligesom hendes mors bil er blevet konfiskeret

Fængselsstraf og konfiskering af mors bil.

En kvinde er i Retten i Nykøbing Falster blevet straffet efter færdselslovens skærpede regler for vanvidskørsel. Hun kan derfor se frem til 20 dages ubetinget fængsel og en konfiskering af hendes valgte køretøj.

Hun havde alt for meget fart på i en byzone, hvor man som bekendt maksimalt må køre 50 kilometer i timen.

Kvinden blev målt til at have kørt 106 kilometer i timen, og hun har derfor kørt mere end 100 procent for hurtigt. Det udløser oven i fængselsstraffen også en tre års ubetinget frakendelse af kørekortet og konfiskering af den bil, hun kørte.

Beslaglæggelse af lånt bil

Den aften i maj sad hun bag rettet i sin mors bil, og det er derfor moderen, der skal sige farvel til sit køretøj.

Det har været tilfældet siden tidligere i år, hvor politiet fik lov til at beslaglægge biler ved grove overtrædelser af færdselsloven - uanset om bilen er ejet, lejet, lånt eller leaset.

De regler blev skærpet 31. marts i år for at bekæmpe vanvidsbilisme.

Nu kan politiet beslaglægge din bil