Vanvidsbilist tæt på at påkøre mand i kørestol

En 54-årig vanvidsbilist var ikke langt fra at køre en mand i kørestol ned under en biljagt

Susende med 160 kilometer i timen på en landevej var en 54-årig vanvidsbilist ifølge politiet tæt på at påkøre en mand i kørestol.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Lørdag klokken 14.48 standsede politiet bilen med den 54-årige fører, der kort holdt ind til siden. Derefter stak han af fra politiet.

Det mundede ud i en ti minutters vild biljagt, hvor han ifølge politiet susede af sted med over 160 kilometer i timen på en landevej. Den 54-årige mand kørte også venstre om et helleanlæg.

Under biljagten måtte en datter, der kom kørende med sin far i kørestol, springe til siden for ikke at blive påkørt, da bilen kom susende fra kort afstand.

Påvirket af cannabis og amfetamin

Den vilde biljagt sluttede på en fodboldbane ved Stenlille Skole, hvor den 54-årige mand forulykkede, idet han ramte et træ.

Som følge af ulykken blev bilen totalskadet, men føreren kom ikke til skade. I stedet blev han anholdt, sigtet for biltyveri, vanvidskørsel samt for at forvolde fare for andres liv og førlighed.

Det vidste sig også, at den 54-årige vanvidsbilist var påvirket af cannabis og amfetamin. Derudover havde føreren ikke førerret.

Manden er blevet fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 8. september.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan på nuværende tidspunkt ikke udtale sig mere om sagen.