Vanvidsbilist tiltalt: Bragede gennem byzone

En 20-årig mand er tiltalt for vanvidsbilisme, da han kørte intet mindre end 101 kilometer i timen i en byzone, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen.

De nye regler om vanvidsbilisme træder i kraft, hvis man kører mere end 100 procent for hurtigt, og bilen skal derfor i udgangspunkt konfiskeres.

Han risikerer desuden fængselsstraf samt at miste sit kørekort.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

Den 20-årige mand fra Ishøj blev blitzet på Vallensbækvej 8. juni, da han kom bragende afsted i sin Mercedes C350 TDI stationcar.

Noget tyder dog på, at manden har været opmærksom på vanvidsbilisme-reglerne, for allerede næste dag stod bilen registreret hos en 23-årig mand fra Albertslund.

Da politiet undersøgte sagen nærmere, var der flere ting ved ejerskiftet, som fik betjentene til at rynke panden. Politiet anmodede derfor om en retskendelse til at kunne beslaglægge bilen, da mistanken gik på, at den stadig var ejet af den 20-årige mand fra Ishøj.

Retten gav politiet medhold, hvorefter politiet efterlyste bilen, som blev indbragt af en patrulje sidst i juni.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for hastighedsovertrædelsen, og det kan ifølge skærpelserne om vanvidsbilisme medføre både fængselstraf, mistet kørekort samt konfiskation af bilen.

Sagen skal for retten i Glostrup i oktober.