Vanvidsbilist var tæt på at ramme betjent

Politiet søger vidner, da en vanvidsbilist lørdag kørte hasarderet i Indre By i København, hvor han var tæt på at påkøre en betjent

Klokken 17.30 lørdag eftermiddag kørte en vanvidsbilist flere gange over for rødt lys i Indre By i København.

Det var nært gået helt galt på Gothersgade, hvor bilisten var tæt på at køre en betjent ned.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den 28-årige fører af bilen blev bragt til standsning på Øster Voldgade, hvorefter han blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet i 17 dage.

Han er sigtet for at forvolde andre fare og for en række overtrædelser af færdselsloven. Bilen blev i samme ombæring beslaglagt.

Politiet hører gerne fra vidner, især hvis man har oplevet at måtte undvige, da bilen kortvarigt kørte op på fortovet på Gothersgade omkring klokken 17.30 i forsøget på at undslippe ordensmagten.

Politiet kan kontaktes på 114, såfremt du ligger inde med oplysninger.

