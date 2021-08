Vanvidsbilister dømt: Kørte rundt i narkorus og brandert

To dage i træk har Retten i Glostrup sendt vanvidsbilister i fængsel, fordi de kørte rundt i henholdsvis en massiv narkorus og en kæmpe brandert. Samtidig har retten konfiskeret deres biler.

Påvirket af stofferne fantasy og amfetamin forvildede en 31-årig kvindelig bilist sig 13. juli ind på en cykelsti i Vallensbæk, hvor hun var tæt på at ramme en cyklist, der måtte køre ind i en lygtepæl for at undgå at blive ramt. Kvinden var på vej for at hente sin datter i Hedehusene.

Tre dage senere kørte en 46-årig polak i sin varebil ind i en lygtepæl i tilkørselsbanen fra Køge Bugt Motorvejen til Motorring 3 ved Brøndby. Han havde en promille på mindst 2,29 og var i forvejen frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel med en promille på 2,49 i december 2019. Dengang fik han 20 dages fængsel og tre års frakendelse af førerretten.

Skærpet straf

Polakken blev i tirsdags idømt 50 dages fængsel. 30 dage for spirituskørslen og 20 dage i skærpet straf for at køre bil i frakendelsestiden. Hans Renault Master varebil blev konfiskeret efter reglerne om vanvidskørsel, og polakken blev udvist af Danmark i seks år, oplyser anklagerfuldmægtig Natali Nasr. Han ankede på stedet og er fortsat varetægtsfængslet.

Den 46-årige erkendte, at han havde drukket inden kørslen, men ikke at promillen var over to, højst en. Han mente, at det skyldtes en stofskiftesygdom.

Det var en anden bilist, der kørte bag polakken, som anmeldte til politiet, at han slingrede. Inden politiet nåede frem, havde polakken torpederet lygtepælen.

'Drak cola med narko'

Den 31-årige kvinde blev onsdag idømt fem måneders fængsel. To måneder skal afsones, mens tre måneders fængsel blev gjort betinget på vilkår om, at hun går i misbrugsbehandling. Hun blev frakendt førerretten i seks år, og bilen, en hvid Kia Rio, som var ejet af hendes far, blev konfiskeret.

Kvinden blev løsladt efter dommen, som hun modtog. Hun har siddet varetægtsfængslet siden 14. juli, og skal senere afsone resten af den ubetingede del af straffen. Hendes far har nu 14 dage til at anke konfiskationen af bilen. Han står som ejer af bilen, men datteren var registreret som bruger.

Hun erkendte i retten, at hun havde taget stoffer dagen før, og at hun uforsætligt havde taget stoffer inden kørslen, fordi hun drak af en cola, der var narkotika i.

Den 31-årige blev foruden narkokørsel dømt for at have udsat den mandlige cyklist for fare, mens hun blev frifundet for at have forvoldt fare for to piger, der sprang til side, da bilen kom kørende på stien. Kvinden stoppede bilen af egen drift og blev anholdt.

- Hun var massivt påvirket af narkotika, og det var ikke hendes fortjeneste, at det ikke gik galt. Hun kørte rundt et sted, hvor der slet ikke må køre biler, siger anklager Robert Rafn, der er tilfreds med dommen og konfiskationen af bilen.