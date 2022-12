Vanvidsbillist: Lattergas i bilen

Torsdag modtog en 24-årig mand sin dom for flere af de lovovertrædelser, han var tiltalt for i forbindelse med to episoder, hvor han havde taget lattergas, inden han satte sig bag rattet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Jeg ved ikke, om du har forstået, at du kan slå andre mennesker og dig selv ihjel ved at køre på den måde. Det er så farligt, det du gør. Jeg håber, du forstår det.

Sådan lød det fra dommeren til den 24-årige mand efter et godt tre timers retsmøde.

Udover fem måneders fængsel skal manden, som kun havde været indehaver af sit kørekort i et år, betale en bøde på 5500 kroner

Samtidig fulgte en frakendelse af føreretten i to år og konfiskation af den tiltaltes mors bil, som blev benyttet ved flere af lovovertrædelserne.

Tiltalen lød blandt andet på overtrædelse af færdselsloven, herunder blandt andet ved at udsætte andre for forsætlig fare og under påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler i form af lattergas at have gjort sig ude af stand til at køre på en betryggende måde.

Der var ikke meget modstand at mærke fra den unge mand, som erkendte syv af forholdene i anklageskriftet. Han nægtede sig skyldig i et forhold, mens han erkendte sig delvist skyldig i et andet forhold.

Anklagemyndigheden gik efter i alt syv måneder ubetinget fængsel, en bødestraf på 4000 kroner, konfiskering af køretøj og tre års frakendelse af kørekortet. På den anden side af retssalen gik den 24-åriges forsvarsadvokat Kim Bagge efter fire måneders fængsel – men modsagde sig ikke frakendelse af kørekort eller konfiskering af personbilen.

Den 24-årige modtog dommen og ønskede altså ikke at anke.

Det er ikke ulovligt at indtage lattergas, eller køre med det i blodet, men hvis mængden i blodet er så stor, at man ikke kan køre på en fuld betryggende måde, er det ulovligt. Der er dermed ikke en fast grænse, ligesom ved for eksempel alkohol. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Jeg fik blackout'

Sagens omdrejningspunkt var to forskellige episoder. Den ene episode, som sagen centrerede sig om, foregik på Åboulevarden i København i oktober, hvor den tiltalte havde kørt over for to røde lys, inden han ramte en anden bilist med mere end den tilladte hastighed.

- Jeg havde lige sat en ven af på hovedbanegården og var på vej hjem. Jeg tager den for rødt lys, og så kommer der en anden bil, og så kører jeg ind i ham. Jeg ser ham ikke komme, forklarede den 24-årige.

- Jeg indtager stadig lattergas, mens jeg kører, mener jeg. Jeg tror, jeg fik et blackout - det gør man nogle gange, når man tager lattergas. Så mister man forbindelsen.

Den mand, som sad i den anden bil, vidnede også torsdag i retten om, hvad der skete den morgen, hvor han selv var på vej på arbejde.

- Lige efter jeg havde sat min bil i første gear, kørte der en bil mod mig og alle mine airbags sprang ud.

Herefter forklarede han, hvordan den 24-årige var tumlet ud af bilen.

- Han spørger på engelsk 'brother, are you okay?’. Heldigvis var der to andre bilister, som så det hele. De havde allerede ringet til politiet, sagde han.

Ingen af parterne kom umiddelbart noget til.

Frifundet

Den anden episode fandt sted et par måneder forinden, en eftermiddag i september på Vimmelskaftet ved Strøget i København.

- Jeg kørte og sugede lattergas samme tid. Jeg havde foden på bremsen, fordi der var mange mennesker på gaden. Jeg fjernede foden fra bremsen, og så kom jeg til at ramme hendes (en ung kvindelig fodgænger, red.) ben.

Ifølge den 24-årige selv kom han til at fjerne foden fra bremsen, fordi han ikke var vant til at køre med automatgear.

I dette forhold, blev den 24-årige dog frifundet, da retten ikke mente, at han havde ført køretøjet på en særlig hensynsløs måde.

Derudover kunne den unge kvinde selv vidne i retten om, at han havde stoppet bilen og spurgt hende, om hun var okay. Derfor blev han også frifundet for ikke at have stoppet bilen.

Kort tid efter blev han standset af politiet, hvor han kørte uden sele og med sin mobiltelefon i hånden - dette var også en del af anklageskriftet torsdag.