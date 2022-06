Vanvidsbrand: Det viser undersøgelserne

Flammerne stod op omkring et ejendomskompleks på Grøndals Parkvej i Vanløse den 25. marts i år. Utallige brandfolk kæmpede med at få bugt med branden, men den var insisterende, og den gule murstensejendom stod ikke til at redde.

Nu ligger undersøgelsen af branden i etageejendommen klar.

Det skriver DR, som henviser til Bolig- og Planstyrelsens offentliggjorte undersøgelse, der er udarbejdet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Undersøgelsen viser ifølge Bolig- og Planstyrelsen, at bygningen ikke opfyldte betingelserne i den oprindelige byggetilladelse fra 1937, og at det sandsynligvis var 'utilstrækkelige brandmæssige adskillelser', der var årsag til brandens usædvanlige og uventede udvikling.

Over 100 brandfolk arbejdede på at slukke branden. Foto: Kenneth Meyer

Vurderingen lyder, at den voldsomme spredning 'med al sandsynlighed' skyldes blandt andet manglende brandmæssige adskillelser og manglende tætninger mellem lejlighedsskel og tagdækning. Derudover var brandvæggen mellem bebyggelsens to karréer ikke intakt, og der var et undertag i let antændeligt materiale.

Disse fire forhold menes at være årsagen til, at branden spredte sig så hurtigt og voldsomt, som den gjorde.

I Bolig- og Planstyrelsens redegørelse for branden skriver de:

'Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at brandens voldsomme spredning skyldes konkrete mangler i relation til bygningens udførelse og senere renovering.'

Bygningen stod ikke til at redde. Foto: Kenneth Meyer

Sådan så ejendomskomplekset ud, da branden var slukket. Foto: Kenneth Meyer

