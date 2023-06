Vanvidsjagt: Politiet efterlyser vidner

En dramatisk biljagt udspillede sig torsdag aften i området omkring Randers SØ.

Ved 19-tiden eftersatte politiet en 31-årig mandlig bilist på Vennelystvej, da han i stedet for at standse på politiets anmodning satte foden på speederen og kørte fra stedet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Livsfarlig kørsel

Da bilisten nåede Kastrupsmindevej, blev situationen alvorlig, da han nær ramte en kvindelig hundelufter på en grussti med en hastighed på op mod 100 km/t.

'Det er politiets vurdering, at den 31-årige har forvoldt fare for hendes liv eller førlighed, da hun nær var blevet påkørt og måtte trykke sig ind i et buskads for at undgå dette,' oplyser politikredsen.

Ordenmagten vil gerne i kontakt med vidnet, som var 60-70 år og i selskab med en mindre, lys hund. Hun bar briller og hvide bukser.

159 km/t. gennem by

Bilistens forsøg på at undslippe ordensmagten gik blandt andet ad Rasmus Hougårdsvej og videre ad Holger Danskes Vej og umiddelbart efter til venstre ad Clausholmvej.

På Gunderup Mosevej passerede den 31-årige en modkørende cyklist med 140 km/t. og kørte efterfølgende over for rødt.

Da bilisten nåede til Assentoft By, kørte han ifølge politiets foreløbige beregning gennem byen med en gennemsnitsfart på 159 km/t.

Politiet vil også gerne i kontakt med en mand med en hund, måske en brun labrador, der muligvis overværede biljagtens afslutning på nært hold.

Fundet i grusgrav

Den 31-årige flygtede nemlig fra bilen, da han nåede et grønt område vest for Jeppesminde i Over Romalt, efter han kortvarigt havde kørt på nogle cykelstier i området. Her var klokken omkring 19.10.

Politiet fandt senere bilisten i en nærtliggende grusgrav, og han blev anholdt kort efter klokken 21.

Hvis man har oplysninger i sagen eller har overværet jagten, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.