Vanvidskørsel: 21-årig kørte 175 km i timen

En 21-årig mand blev tirsdag eftermiddag standset og sigtet for at køre næsten tre gange hurtigere, end loven tillader

Fyns Politi standsede og sigtede en 21-årig mandlig bilist for at køre 175 km i timen i en zone, hvor man må køre 60 km i timen og for at køre over for to røde lys ved Vollsmose Torv.

Det bekræfter vagthavende i Fyns Politi Kenneth Taanquist over for Ekstra Bladet.

- Vi har en civil patruljebil, der ser vanvidskørslen, og ret hurtigt får bragt bilen til standsning, siger han om standsningen, der skete klokken 17.04.

Vagtchefen fortæller også, at bilisten er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, der handler om, at man kan straffes for i grov kådhed eller for egen vindings skyld volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Fyns Politi efterlyser personer, der har set vanvidskørslen.

- Der er blandt andet nogen i en hvid bil, der må bremse kraftigt op i det ene kryds for at undgå at blive ramt, og dem vil vi gerne høre fra siger han.

Politiet har delt et billede af bilen på Twitter.

Politiet har endnu ikke klarhed over, hvorfor den 21-årige mand kørte så vildt.