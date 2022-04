Vanvidskørsel: Bragede af sted med 250 km/t

1. april i år trådte en lov i kraft, der giver politiet mulighed for at konfiskere køretøjer brugt til vanvidsbilisme.

Fuldstændig vanvittig kørsel.

Det må være beskrivelsen af en motorcyklist, der fredag bragede af sted på Amager Motorvejen.

Hastigheden? Den var langt, langt, langt over den tilladte fartgrænse. For denne motorcyklist kørte ikke mindre end 250 km/t.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Efter den voldsomme hastighed fik politiet bragt motorcyklisten til standsning på Amager.

Her blev føreren sigtet for vanvidskørsel, for hastigheden var over 200 km/t.

Senere har Københavns Vestegns Politi skrevet på Twitter, at de også var bekendt med fartbøllen.

'Eftersættelsen startede i Hvidovre. Motorcyklen bragt til standsning af Københavns Vestegns Politi på Amager.

Ordensmagten opfordrer til, at man kører ordentligt.