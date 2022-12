Vanvidskørsel i chefens bil: 17-årig idømt fængselsstraf

En nu 17-årig dreng er blevet idømt fængselsstraf for at have stjålet sin chefs bil, kørt vanvidskørsel i den og bragt betjentes liv i fare under en biljagt

Det udviklede sig til en dramatisk biljagt, da en på tidspunktet 15-årig dreng i oktober sidste år stjal sin chefs bil og gassede op, da politiet forsøgte at standse bilen, som drengen og hans kammerat sad i.

Nu er den i dag 17-årige dreng blevet idømt seks måneders fængsel - to måneders ubetinget og fire måneders betinget. Derudover er han blevet pålagt en bøde på 9000 kroner.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

150 km/t

Ifølge mediet stjal drengen sin daværende chefs bil i Kerteminde på Fyn. Senere på ruten satte en enkelt politibil efter køretøjet, og den unge bilists hastighed nåede op på 150 kilometer i timen.

Da drengen nåede til Årslev, kørte han tre 'omgange' i byen, imens flere patruljer forsøgte at standse ham ved at lægge sømmåtter ud og spærre vejen med politibiler.

Men det tog den unge dreng ikke så tungt, og da han hastede forbi politiet, var flere betjente tæt på at blive ramt.

Skyldig i syv forhold

Derfor blev drengen ifølge Fyens Stiftstidende dømt for ved to tilfælde at have frembragt fare for politibetjentenes liv eller førlighed. Desuden blev han fundet skyldig i tyveri af bilen, kørsel uden kørekort, tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, for ikke at standse ved politiets anvisning og for at køre venstre om i en rundkørsel.

Han blev frifundet for at have været ved at påkøre en fodgænger.

Den dramatiske biljagt stoppede først, da drengen mistede kontrollen over køretøjet, og bilen rullede rundt flere gange, før den landede på taget.

I retten kom det desuden frem, at den dengang 15-årige dreng optog dele af biljagten og senere delte videoerne på Youtube.

