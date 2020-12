Vanvidskørsel i København: Kørte 145 km/t i en 50'er-zone

I en byzone må man som udgangspunkt køre 50 km/t i Danmark. Men en bilist i på Amager Strandvej i København kørte hurtigere end det - langt hurtigere.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den 23-årige mand kan vinke farvel til sit kørekort, da han natten til søndag blev målt til at køre 145 km/t i en zone, hvor fartgrænsen var sat til 50 km/t.

Grundet coronavirussen og de færre mennesker på gader og stræder, har politiet oplevet en stigning i antallet af vanvidsbilister.

Vanvidsbilist: Kørte 142 km/t. i 50-zone

Politisk opbakning

Fra politisk side er der også et opgør i gang mod vanvidsbilisme. Et bredt flertal i Folketinget blev 11. december enige om at skærpe straffen for vanvidskørsel betydeligt. Under særligt grove omstændigheder vil straffen kunne mere end fordobles.

- Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

- Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare, skrev justitsminister Nick Hækkerup (S) 11. december i en pressemeddelelse.

Vanvidskørsel er af Justitsministeriet defineret som hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent, kørsel med over 200 kilometer i timen, en promille over 2,0 eller særligt hensynsløs kørsel.

Bredt flertal enige om højere straf for vanvidskørsel