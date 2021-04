Vanvidskørsel med 239 kilometer i timen

En bilist havde lørdag aften tilsyneladende virkelig travlt, da han kom kørende ad Vestmotorvejen i Sorø med retning mod København.

Her blev han målt til hele 239 kilometer i timen af en af politiets operatører i en automatisk trafikkontrol. Hastighedsgrænsen på strækningen er 130 kilometer i timen, og da der er tale om en hastighed på mere end 200 kilometer i timen, falder det ind under kategorien 'vanvidskørsel'.

Det betyder, at føreren af bilen kan se frem til en beslaglæggelse af bilen, en midlertidig inddragelse af kørekortet og formentlig også en klækkelig bøde, oplyser politiet.

- Vi har ikke fundet vedkommende endnu, men vi har en klar formodning om, hvem føreren er, siger politiinspektør Tom Trude til Ekstra Bladet.

Det er blot en af adskillige alvorlige færdselssager, som Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har måtte rykke ud til i weekenden.

Allerede fredag blev føreren af en varebil sigtet for spirituskørsel, og promillen var så høj, at han fik sin bil beslaglagt på stedet med henvisning til de nye regler om vanvidskørsel.

Desværre nåede det at gå galt, inden fælden klappede. Den 37-årige kørte ind i en traktor, som væltede om på siden ved sammenstødet, og traktorføreren måtte på skadestuen. Den 37-årige blev anholdt.

Dette er vanvidskørsel Disse forseeleser kategoriseres som vanvidskørsel: Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på en anden person under særligt skærpende omstændigheder

Særlig hensynsløs kørsel Hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km i timen

Kørsel med en hastighed på 200 kilometer i timen eller derover

Spirituskørsel med en promille over 2,00 Starfskærpelser for vanvidskørsel fra marts 2021: Strafniveauet skærpes med 50 procent for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i trafikken. Strafniveauet skærpes med 50 procent for flugtbilisme. Strafniveauet for chikanøs kørsel skærpes fra bøde til fængsel. Derudover vil det fremover som udgangspunkt ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst tre år. Kap- og væddeløbskørsel skærpes fra bøde til fængsel og vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst tre år. Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser. Det vil sige hvor hastigheden er mindst 200 kilometer i timen eller hvor man kører mere end 100 kilometer i timen og 100 procent for hurtigt. Vis mere Luk

Måtte lægge sømmåtter ud

Tidligt lørdag måtte politiet lægge sømmåtter ud for at få en bil til at standse. Kort efter klokken fem kom den kørende på broen mod Fyn. Efter nogle kilometer vendte den dog om og kørte tilbage mod betalingsanlægget i den forkerte vejbane.

Da en patruljevogn kom til stede, satte føreren af bilen farten op - stadig i den forkerte side af vejen - til stor fare for de modkørende. Ikke langt fra afkørslen til Slagelse blev der lagt en sømmåtte ud, som bilen kørte over og punkterede på alle fire dæk.

Bilen fortsatte nogle kilometer, og da den endelig standsede, sprang to mænd ud af bilen og forsøgte forgæves at flygte. Det viste sig at være to odenseanere på 19 og 26 år. Bilen var stjålet, og der blev fundet kokain ved føresædet.

De to blev derfor sigtet for blandt andet at have forvoldt fare for liv og førlighed, biltyveri, for at køre i påvirket tilstand og efter loven om euforiserende stoffer. De er blevet varetægtsfængslet frem til 21. april.

Biljagt i Stensved

Samme aften i Stensved vinkede en politibetjent en VW personbil ind på en parkeringsplads. I stedet for at standse bakkede bilen ind i en anden bil og kørte fra stedet.

Det endte i en biljagt med meget høje hastigheder, hvor der blandt andet blev kørt mellem 140 og 150 kilometer i timen i en zone med 60 km/t-grænse. Undervejs forsøgte føreren at presse en politibil over i den modsatte vejbane ved at påkøre den.

Efter knap tyve minutter lykkedes det at få standset køretøjet. Fire personer - to kvinder på 18 og 21 år og to mænd på 21 og 22 år - blev anholdt.

En lang række sigtelser regnede ned over den 22-årige, der sad bag rattet. Han blev blandt andet sigtet for at køre i påvirket tilstand, efter knivloven, tyveri af nummerplader, at køre i et uindregistreret køretøj, at have forvoldt fare for nogens liv, at påkøre politiets køretøjer og for at køre mere end 100 procent for hurtigt - altså vanvidskørsel.

Ved et grundlovsforhør dagen efter blev han fængslet frem til 21. april.

i en pressemeddelelse fra politikredsen glæder Tom Trude sig over, at det heldigvis ikke er hverdagskost med så grove trafikforseelser. Han citeres blandt andet for at sige:

- Jeg vil gerne opfordre til, at man altid tænker sig rigtig grundigt, om inden man sætter sig bag rattet på sin bil. Det kan have meget store konsekvenser, hvis man ikke overholder færdselsreglerne – både rent straffemæssigt, men i høj grad også for de mennesker, man udsætter for fare ved at køre fx for hurtigt eller i påvirket tilstand, siger politiinspektør Tom Trude.