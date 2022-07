Vanvidskørsel: Stoppet med tårnhøj promille

I Aabenraa gik det lige vildt for sig, da en litauisk mand havde besluttet sig for at sætte sig bag rattet med en tårnhøj promille.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Han blev stoppet af patruljen og fik taget en blodprøve.

- Den viste en promille på over 2,0, fortæller vagtchef Ole Aamann.

Manden havde heller ikke noget kørekort og vil derfor blive sigtet for spritkørsel og manglende kørekort.

Politiet anholdt manden klokken 16.22.