Vanvidskørsel: To biler beslaglagt på 30 minutter

To bilister bragede derud af på Vordingborgvej i Næstved i en 60 km/t zone, det kostede bilnøglerne og kørekortet for dem begge

Politiet har beslaglagt to biler tirsdag aften efter lovgivningen om vanvidskørsel.

De to bilister susede forbi uden respekt for fartgrænsen på Vordingborgvej i Næstved med 140 km/t, og det går slet ikke, når man i den pågældende fartzone 'kun' må køre 60 km/t.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Med det korte mellemrum og næsten identiske hastigheder kunne man fristes til at tro, de to vanvidsbilister havde noget med hinanden at gøre, det var dog ikke tilfældet.

- De to bilister er skiftevis kommet forbi vores fotovogn, og de er herefter blevet opsøgt for at få beslaglagt deres respektive køretøj, mens begge har fået også har fået frakendt kørekortet. De har dog ikke noget med hinanden at gøre, siger Michael Skræddergaard, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi,

Den første bilist bragede forbi politiet i en BMW klokken 22.39, og vedkommende blev gjort kunsten efter af en Pegeout 208 klokken 23.09

Loven om vanvidskørsel er blevet taget flittigt i brug, og det havde ved udgangen af september resulteret i 510 beslaglagte biler. Og på daværende tidspunkt var det faktisk netop Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politikreds, der havde beslaglagt flest biler i hele landet med 61 beslaglæggelser ifølge Rigspolitiets særlige Nationalt Færdselscenter (NF).

