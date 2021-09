Vanvittig kørsel: Nemlig.com-bil tonser forbi i nødspor

Langt de fleste kan blive irriteret over tæt morgentrafik.

Det er dog langt de færreste, der kunne finde på at benytte sig af nødsporet for at slippe udenom.

Ikke desto mindre var det den vej, en Nemlig.com-chauffør valgte at benytte torsdag morgen på Motorring 3.

I videoen øverst i artiklen kan man se, hvordan en varevognen tonser forbi bilerne mellem Roskildevej og Brøndby, hvor nemlig.com har lager og hovedkontor.

Logistikdirektør i nemlig.com Jonas Rolandsen skriver i en mail til Ekstra Bladet, at de tager afstand til den slags kørsel, og at de vil handle på den konkrete sag.

'Det er fuldstændig uacceptabelt, hvad der sker i denne video, og vi har nultolerance overfor den her form for kørsel. Vi vil på baggrund af denne video forsøge at finde frem til den pågældende transportvirksomhed, så vi kan anmelde forholdet til politiet', skriver Jonas Rolandsen.

GLS laver samme nummer

I sidste uge kunne Ekstra Bladet vise videooptagelser med vanvidskørsel foretaget af GLS-bude.

Her var der også en GLS-bil, der valgte at overhæle i nødsporet på Motoring 3. Det skete efter, at Ekstra Bladet allerede havde berettet om om et GLS-bud, der pløjede over for rødt ved højlys dag.

Også her tog en talsmand fra GLS afstand til den form for vanvidskørsel.

