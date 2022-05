Vanvittig ulykke: I koma

Fire personer i en bil var i en voldsom ulykke på Budumvej i det østlige Aalborg natten til onsdag.

Den ene person er i kritisk tilstand og lagt i koma på sygehuset, oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 00.19.

Foto: René Schütze

Det er endnu uvist, hvordan ulykken skete.

- Vi mangler at samle trådene. Det er ikke alle parter, vi har fået afhørt endnu, siger vagtchef Thomas Ottesen hos Nordjyllands Politi. Han fortæller klokken fem onsdag morgen, at bilinspektøren først lige er blevet færdig på stedet, og at politiet fortsat er til stede i området.

Ud over personen i kritisk tilstand er tre andre personer fra bilen også kørt til sygehuset. Ingen af de tre skulle ifølge politiets oplysninger være i kritisk tilstand.

- Vi har fået meldinger om, at bilen er kørt ligeud i et T-kryds og er fløjet ned over en skrænt. Er det korrekt?

- Vi er ikke helt noget i mål med det endnu, men det er det, vi undersøger, siger vagtchefen.

Foto: René Schütze

Person i firehjulstrækker anholdt

Efter ulykken stoppede politiet en person i en sort firehjulstrækker på Humlebakken.

Han blev anholdt på stedet.

- I forbindelse med uheldet derude er der blevet observeret et mistænkeligt køretøj, en sort firehjulstrækker, siger Thomas Ottesen.

Manden i firehjulstrækkeren blev stoppet på baggrund af en vidneforklaring fra ulykkesstedet på Budumvej, oplyser politiet.

Foto: René Schütze