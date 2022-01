Vanvittig ulykke på Langebro

Langebro er lørdag morgen afspærret, efter en særdeles voldsom ulykke i nat, hvor en bil kom kørende ind mod byen i høj fart og bragede ind i en lysmast.

Det oplyser Københavns Politi, der fik anmeldelsen klokken 04.42.

- De kom kørende i høj fart og ramte en lysmast, så bilen flippede rundt og ramte en taxa, der kom kørende i modsat retning, siger politiets vagtchef Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

Føreren af bilen er nu sigtet for at køre, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. De var i alt to personer i bilen.

I taxaen sad en taxachauffør med sin kunde. De er alle fire kørt til Rigshospitalet til tjek, men ifølge politiets oplysninger er ingen kommet alvorligt til skade.

- Det var en voldsom ulykke, så derfor er de alle kørt på Rigshospitalet, siger vagtchefen.

Her to timer efter er Langebro fortsat spærret.

- Der lå en masse dele fra bilerne over det hele, en del brosten er revet op og lyskurven er revet i stykker, så vi har spærret området af, siger vagtchefen.