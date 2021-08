Vanvittig vodka-brandert gik helt galt

Et kærestepar blev fredag idømt seks måneders fængsel for at sætte ild til to scootere. Inden da havde de delt tre flasker vodka, og det hele kunne endda være endt meget være

To mennesker om at dele tre flasker vodka. Det må bare gå galt.

Og det var også tilfældet i april, hvor det der startede som en vanvittig vodka-brandert, nu er endt med at to personer er blevet idømt seks måneders fængsel. To af dem ubetinget.

Det skriver Nordjyske Anklagere på Twitter og henviser til en artikel fra Nordjyske.

Her fremgår det, hvordan parret efter at have delt adskillige øl og tre flasker vodka valgte at konfrontere end nabo, som de var utilfredse. Parret og naboen boede på en adresse i Strandby med flere lejemål.

Men 19. april omkring klokken 19.30 havde manden på 49 år og kvinden på 23 år fået nok.

Ifølge Nordjyske bankede de voldsomt på naboens dør og bad ham komme ud, så han kunne få tæsk. Det nægtede han, og så satte de ild til to scootere på stedet. Her lå også et boglager, der også blev taget af flammerne.

I alt var der bøger for 500.000 på stedet, men kun bøger for 60.000 kroner blev beskadiget. Parret blev fredag idømt seks måneders fængsel for ildspåsættelse, hvoraf to af månederne blev gjort ubetingede.

De valgte begge at acceptere dommen.