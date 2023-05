Vanvittigt fund i rustvogn: 51-årig mand dømt

Retten i Nykøbing har fældet dom over en 51-årig udenlandsk mand, som i januar forsøgte at smugle intet mindre end 740.000 ulovlige piller ind i Danmark på ganske kreativ vis.

Manden, der kørte i en rustvogn, blev stoppet på Gedser Havn i forbindelse med en stikprøvekontrol. Her fortalte han tolderne, at kisten var tom, og at han var på vej mod Sverige for at afhente en død person.

Men ved en scanning af rustvognen blev tolderne mødt af et mistænkeligt syn, som fik dem til at undersøge rustvognen nærmere.

Foto: Toldstyrelsen

- Herefter blev rampen, der holdt kisten, rullet tilbage, og under rampen kunne tolderne konstatere, at der lå indtil flere bundter pakker med piller. Herefter blev politiet tilkaldt, oplyser kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund i en pressemeddelelse.

Fra rustvognen blev der beslaglagt 740.000 piller. Ifølge Toldstyrelsen var der tale om piller af typen Alprazolam og mindre mængder Diazepam og Clonazepam.

Manden blev anholdt og sad indtil domfældelsen varetægtsfængslet, imens Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i samarbejde med flere udenlandske myndigheder efterforskede sagen.

Nu er han blevet idømt fire års fængsel og indrejseforbud for bestandigt.

