Vanvittigt ræs: Bilist vandaliserer dansk havn

To biler, flere skilte, to bygninger, to containere og et par metalpæle.

Hvordan én bilist har formået at ramme så mange genstande, uden at bilen gav op undervejs, kan man vist kun gisne om.

Men det er nu altså, hvad der er sket på havnen i Faaborg søndag aften.

Det oplyser indsatsleder hos Beredskab Fyn i Faaborg-Midtfyn Kommune Claus Nørsøller til Ekstra Bladet.

- Der er en bilist, som har kørt rundt og blandt andet har påkørt to biler og to bygninger. Den ene bygning er havnekontoret, og en del af bygningen er blevet ustabil, siger han.

Ingen tilskadekomne

- Han har ligget og kørt ræs og er kørt ind i skilte - og et par containere har han også ramt. Og så har han ramt et par pullerter (metalstolper, red.), der står langs nogle af bygningerne, lyder det.

Indsatslederen fortæller, at der ikke er sket nogen personskade, men at både beredskab, politi og skadeservice har været til stede på havnen.

Hvorvidt bilisten er blevet anholdt, ønsker han ikke at kommentere.

Dog bekræfter Fyns Politi over for Fyens.dk, at bilisten er blevet anholdt. Der er tale om en 62-årig mand fra lokalområdet.

- Vi ved ikke, hvorfor han kørte rundt på den måde og hvad der er gået forud. Vi skal have snakket nærmere med ham og have afhørt vidner i Faaborg her til aften, siger vagtchef Torben Jakobsen til mediet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.

