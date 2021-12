Vanvittigt: Skød fyrværkeri mod ambulances forrude

Politiet lover føreren af en sølvgrå VW Golf, at man vil gøre alt for at finde frem til hans identitet

Midt- og Vestjyllands Politi bringer torsdag aften en løftet pegefinger af de store og beder en person, der ifølge politiet har udvist 'uanstændig opførsel' melde sig selv.

'Personer i en VW Golf overhalede en ambulance, hvorefter man fra et sidevindue afskød fyrværkeri mod frontruden af ambulancen. Ambulancen medbragte patient i bårerummet', skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, fortæller til Ekstra Bladet, at eventuelle vidner gerne må henvende sig, da føreren af bilen skal findes.

- Det skete klokken 20.15 i dag, hvor ambulancen er på vej i almindelig kørsel fra Ringkøbing til Regionshospitalet i Herning. Den kører på Dronningens Boulevard i østlig retning.

- På et tidspunkt bliver ambulancen overhalet af en sølvfarvet VW Golf, og det er ukendt hvilken type, men kraftig fyrværkeri bliver derefter affyret mod forruden på ambulancen, så føreren er ved at miste kontrollen. Føreren af ambulancen bliver selvfølgelig dybt chokeret, og bilen forsvinder væk, siger Ole Vanghøj.

Håbløs opførsel

Han lover føreren af bilen, at han har politiet åndende i nakken fra nu af.

- Vi vil gøre alt for at finde ham. Det er håbløs opførsel, der er noget, man har misforstået, når man gør sådan noget her. Det sprænger skalaen for uanstændig opførsel, siger Ole Vanghøj.

Trods den voldsomme oplevelse kom ambulancen frem til sin destination.

- De kom godt frem til hospitalet, men føreren af ambulancen er selvfølgelig dybt chokeret, slutter han af.