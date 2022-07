Var lige ved at gå grueligt galt for cyklist

En cykelhjelm har formentlig reddet en 42-årig kvindelig cyklists liv, da hun søndag eftermiddag blev kørt ned af en bil.

Ulykken skete på Ny Mårumvej ved Græsted, som ligger i Nordsjælland.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik i første omgang en melding om et muligt hovedtraume, men heldigvis gjorde cykelhjelmen det, den skulle. Hjelmen var knust, men det var hovedet ikke, fortæller vagtchef Jakob Tofte.

Kvinden blev efterfølgende kørt med ambulance til hospitalet, hvor hun skulle tjekkes for eventuelle skader. Hun skulle være blevet sendt til tjek i 'stabil og ikke alvorlig tilstand' efter politiets oplysninger.

Vagtchefen kender ikke præcis til det konkrete handlingsforløb, som ledte op til ulykken, men han kan oplyse, at kvinden blev påkørt, og at hun også har været under bilen.

Sådan så hjelmen ud efter ulykken. Foto: Allan Andersen

Annonce:

Reducerer risiko

Danskernes brug af cykelhjelm er steget støt siden 2004, hvor Rådet for Sikker Trafik begyndte at registrere, hvor mange danskere der nu også husker hjelmen på hovedet.

Ifølge rådet bruger cirka 80 procent af alle cyklende skolebørn cykelhjelm i 2022, mens det tal blandt voksne i byerne kun er på 48 procent.

Tal fra et stort metastudie viser, at brugen af cykelhjelm kan reducere risikoen for alvorlige hovedskader med cirka 60 procent.

Og ifølge Vejdirektoratet er der cirka halvt så mange hovedskader blandt alvorligt tilskadekomne cyklister, der bruger cykelhjelm, end dem, der ikke bruger det.