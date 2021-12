Var plejer for dobbeltmorder: Han blev drillet af medpatienter

To gange gjorde en mand sig til herre over andres liv.

Verner var bare 19 år gammel, da han dræbte han 66-årige Emmy i 1975. Hun blev skudt i hovedet under et kortspil i sit hjem på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.

Siden kvalte han 80-årige Tayo Vibeke, mens han var på udgang fra det psykiatriske hospital Sct. Hans.

Her var drabsmanden flyttet til, efter han først var dømt til anbringelse på ubestemt tid på Sikringen i Nykøbing Sjælland.

Men selv var Verner et bange, selvcentreret menneske, der blev drillet af de andre patienter. Det fortæller Knud Erik Hansen, der var plejer for Verner på sikringen gennem flere år.

Først på den gamle sikring, der blev kaldt ’Helvedes forgård’, og senere på den nye, mere moderne sikring, der stod klar i 1981.

- Verner var meget speciel. Han var perfektionistisk helt ind til benet. Alt skulle gå efter en snor. Snorlige. Og hvis man lavede om på det, så kunne han blive ophidset. Og så kunne han faktisk også blive farlig. Men kun hvis han havde en skyder i hånden. Fordi han var bange for sit eget skind, fortæller Knud Erik Hansen.

- Og så handlede det meget om Verner selv hele tiden. Og det var måske også derfor, at han ikke havde så meget socialt med de andre patienter, fordi de gad ikke høre om ham hele tiden. Det handlede kun om ham. Så derfor så henvendte han sig mest til personalet.

Når han skulle vaske tøj, så stod han og ventede på det og undersøgte hver enkelt del minutiøst, før han kom det i tørretumbleren og så gentog mønsteret.

Hans tvangsprægede handlinger blev også udnyttet af medpatienterne.

- Verner var meget pertentligt og nøjeregnende med sit eget værelse, og det fandt de andre patienter ud af. Inden sengetid var der nogle af de grønlandske patienter, der gik ind og flyttede på hans ting. En mill­­­imeter eller en centimeter. Og så vidste de, at når Verner kom ind, brugte han hele natten på at sætte det på plads igen. Det skulle bare ligge lige præcis, hvor det skulle ligge, fortæller Knud Erik Hansen.

Her er Verner fotograferet efter sit første drab på 66-årige Emmy på Peter Bangs Vej. Foto: Ole Henning

Ikke overrasket

Plejeren fortæller, at Verner i starten var glad, da han blev flyttet til Sct. Hans, der har friere forhold. Men her skulle han dele stue med andre. Og det begyndte at irritere ham. Først begik han et knivrøveri for at komme tilbage, og da det ikke lykkedes, sagde han, at han ville slå ihjel igen, hvis han ikke blev sendt tilbage.

- Og det tager lægerne altså ikke alvorligt. Og det burde de måske have gjort dengang. Og det viser igen Verner i en nøddeskal. Han har ikke meget til overs for andre mennesker. Han gør det kun for sig selv. For at han kan komme tilbage på Sikringen. Og så skal det gå ud over en stakkels ældre dame.

- Er du overrasket over, at han kunne finde på det med det kendskab, du har til ham?

- Nej, det er jeg ikke overrasket over. Men det var også fordi, at han har fundet ud af, at det var en ældre dame. Det var en, han kunne klare. Overmande. Han havde ikke gjort det, hvis det var en voksen mand. Hun var nemmere at slå ihjel end en voksen mand.

- Man tænker om en drabsmand, at han er en fandens karl, der måske også er fysisk stærk..?

- Det var han ikke. Han var bange for sit eget skind. Simpelthen. Det har han altid været, konstaterer han.