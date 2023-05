Var utilfreds med afgift: Kørte p-vagten ned

En p-vagt i Randers blev søndag påkørt efter at have givet en afgift til en frustreret bilist

Østjyllands Politi leder efter en kvindelig bilist i forbindelse med en påkørsel af en p-vagt i Randers søndag aften.

Ifølge p-vagten var kvinden parkeret på en cykelsti, da han konfronterede hende. Hun virkede dog uforstående, da han bad hende flytte bilen, og p-vagten valgte derfor at skrive en afgift.

Det ville kvinden dog ikke være med til, og hun valgte derfor at sætte bilen i første gear og påkøre p-vagten, der ikke nåede at flytte sig.

Han fortæller, at hun kørte over hans fod, hvorefter han blev væltet bagover. Det valgte bilisten dog ikke at reagere på og fortsætte væk fra gerningsstedet.

Af Østjyllands Politis døgnrapport fremgår det, at sagen nu efterforskes nærmere, og at politiet 'har nogle oplysninger at gå ud fra i forhold til at finde frem til føreren af bilen.'

Snydt af P-vagt: 50 biler slap for bøde