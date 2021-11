Varebil smadrede ind i hus

En varebil smadrede onsdag sen aften ind i et hus på Udbyhøjvej i Randers.

Det oplyser pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.

- Manden har fortalt, at han kom til at køre op over kantstenen og mistede herredømmet over bilen, fortæller Jakob Christiansen.

Foto: Øxenholt Foto

Der er tale om en 20-årig mand, og hverken han eller husets beboere kom noget til.

Anmeldelsen tikkede ind klokken 22.27. Politiet har ikke mistanke om, at manden var påvirket af rusmidler.