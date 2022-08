Varetægtsfængslet for grov voldtægt

En 19-årig mand fra Lemvig er blevet varetægtsfængslet og sigtet for en grov voldtægt

En 19-årig mand fra Lemvig er mandag blevet varetægtsfængslet og sigtet for en voldtægt begået natten mellem den 24. og 25. juli 2022 i Lemvig.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at de har anholdt en 19-årig mand fra Lemvig søndag kl. 16.10 i forbindelse med efterforskningen af en grov voldtægt mod en kvinde i et privat hjem på Østergade i Lemvig natten til 25. juli 2022.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de den seneste måned har efterforsket sagen intenst, og med god hjælp fra en opmærksom borger er det lykkes at foretage anholdelse af gerningsmanden søndag eftermiddag.

Under grundlovsforhøret erkendte den sigtede sig i det store hele skyldig i sigtelserne, og retten i Holstebro valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Ifølge politiet er efterforskningen langt fra færdig, og der vil i den kommende tid foregå et større efterforskningsarbejde med at få sagen fuldt belyst, herunder gennemgang af sikrede spor, flere tekniske undersøgelser og afhøringer.

