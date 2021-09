Varetægtsfængslet: To røverier på 15 minutter

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En ung, rundkindet mand erkendte torsdag morgen at have stået bag to røverier i København onsdag.

Årsagen var efter hans eget udsagn, at han manglede penge til kokain.

Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor knugede pårørende fyldte tilhørerrækkerne.

Voldsomme trusler

Den mellemblonde mand, født i 2002, sad foran dommeren i grå shorts og kinasko og svarede beredvilligt på spørgsmål fra anklageren.

Han medgav, at han maskeret med et par underbukser først havde forsøgt at presse en kvindelig ansat i en kiosk i Rømersgade til at udlevere penge ved at pege en legetøjspistol mod hendes hoved.

Da det ikke virkede, erkendte han, at han havde taget en oplukker og truet hende med den.

- Giv mig pengene, eller jeg stikker dig ned! havde han blandt andet råbt.

Hun nægtede fortsat, og da hun gjorde ham opmærksom på videoovervågningen, var han stukket af.



Herefter var han løbet direkte videre mod sandwichbaren Good Food i Frederiksborggade, hvor han truede de ansatte med legetøjspistolen.

Han endte med selv at tage en ukendt sum penge fra kassen, inden han stak af.

Meldt af sin far

Efter røverierne, der blev begået med under 15 minutters mellemrum, tog den unge mand hjem til sin far og tilstod.

Det fremgik af en afhøringsrapport, at faderen havde haft sine forbehold, men var endt med at melde sin søn, da 'det var det rigtige at gøre'.



Han er foreløbigt varetægtsfængslet frem til 6. oktober.