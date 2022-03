Varevogn kørt i vandet

Torsdag morgen er Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi til stede med dykkerudrykning på Kalkbrænderiløbskaj, efter en varevogn er kørt i vandet.

Dykkerne har foreløbigt reddet en mand og en hund op af vandet. Manden er i live, imens hunden er konstateret død.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

- Hunden er desværre død. Manden har vi afleveret til en ambulance derude, og så har vi dykkerne ude for at tjekke, om der er andre personer i vandet. Men det tror vi ikke, der er, siger operationschef hos Hovedstadens Beredskab Michael Møller til Ekstra Bladet.

Vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup fortæller, at anmeldelsen indløb klokken 06.18. Han bekræfter, at en person er blevet reddet op af vandet og fortæller at vedkommende er blevet kørt til Rigshospitalet.

Vagtchefen kan ikke for nuværende oplyse mandens tilstand.