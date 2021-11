Varsler tæt tåge

DMI forventer tæt tåge mange steder med sigtbarhed under 100 meter

Torsdag morgen står indbyggere over i store dele af Jylland op til tæt tåge.

Det har fået DMI til at udsende et kategori 1-varsel om 'voldsomt vejr'

Mange steder kan sigtbarheden nemlig komme under 100 meter. Det gælder blandt andet i Midt- Nord- og Vestjylland, skriver vejrtjenesten på Twitter.

'Det forventes, at tågen letter så meget i løbet af morgen- og formiddagstimerne, at kriteriet for tæt tåge ikke længere vil være opfyldt', lyder det fra meteorolog Mette Zhang.

Enkelte steder kan tågen dog blive liggende til langt op ad formiddagen.

En septembermorgen sidste år lå tågen så tykt over København, at man ikke kunne se Langebro fra Lille Langebro.

