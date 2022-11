Varsling om tsunami efter jordskælv i Stillehavet

Der er udsendt en varsling om tsunami ud til østater i Stillehavet efter et jordskælv i Stillehavet

Det er mindre end et år siden, at øen og landet Tonga blev ramt af en tsunami. Nu varsles der om risiko for tsunami endnu en gang.

Det oplyser nyhedsbureauet Reuters og Daily Mail.

Varslingen er både sendt ud til landene Niue og Tonga i Stillehavet, efter et undersøisk jordskælv har fundet sted.

Epicentret ligger 300 kilometer fra kysten til disse områder, og det er muligt, at en tsunami kan ramme kystområdet.

Ifølge den amerikanske vejrovervågningstjeneste, NOAA er skælvet målt til 7,5, som betyder, at der er tale om et massivt jordskælv, der kan have voldsomme konsekvenser.

