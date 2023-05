Vaskede penge for millioner

En 45-årig man står tiltalt for at have hvidvasket 200 millioner

200 millioner kroner.

Så mange penge har en 45-årig mand fra Nørresundby tiltalt for at have hængt til tørre efter at have begået hvidvask i en periode på blot to år.

Det skriver TV2 Nord.

Manden, der har sidder varetægtfængslet siden november, skulle i perioden mellem 1.juli 2020 til slutningen af 2022 have brugt et mindre firma inden for tømrer- og bygningssnedkerbranchen, som han selv ejede, til at hvidvaske pengene.

Specifikt skulle den tiltalte have modtaget en sum på cirka 2015 millioner kroner på firmaets konto og 1,5 millioner på hans egen private.

Flere millioner

Ifølge politiets efterforskning skulle de mange millioner angiveligt være et resultat af kriminel aktivitet, hvor den 45-årige skulle have brugt flere forskellige konti til at videreføre de hvidvaskede penge og på den måde dække over deres spor.

Manden havde således stadig fire millioner kroner tilbage på sine konti, da politiet satte ind imod ham.

Ifølge TV2 fremgår det af retslisten, at den 45-årige har tænkt sig at tilstå de anklager, som er rettet imod ham, når han næste tirsdag skal i Retten i Aalborg.

Manden skulle således have drevet to virksomheder i Nørresundby, som begge er gået konkurs. Hertil har han også ens tredje, som nu står til at være under frivillig likvidation ifølge CVR-registret.