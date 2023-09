Vej spærret efter alvorlig ulykke

En del af Østre Ringvej i Næstved er spærret i området omkring Aldi efter en alvorlig trafikulykke søndag eftermiddag.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie X.

Ulykken skulle være sket mellem en cyklist og en personbil, og politiet arbejder på stedet.

Politikredsen opfordrer bilister til at finde alternative veje.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres ...

Jim Jarlhelt har et helt specielt job - han bliver kaldt ud for at opklare trafikulykker, efter de er sket. Læs med her