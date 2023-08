Vej spærret: Lastbiler kørt sammen

Der er onsdag formiddag sket et uheld på Rute 14 Østre Ringvej i Ringsted, hvor to lastbiler er kørt sammen.

Derfor er vejen spærret i sydgående retning, og det vides endnu ikke, hvor lang tid oprydningsarbejdet vil vare.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

- To lastbiler er kørt sammen, og der er tabt noget olie. Og så er der opstået trafikale problemer, siger hun.

Søg andre veje

Hun tilføjer, at der ikke umiddelbart er meldinger om personskade.

Rundkørslen Kasserne Parkvej/Østre Ringvej er spærret.

På det sociale medie X, tidligere Twitter, skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at trafikken ledes gennem byen. P4 Trafik skriver på X, at man med fordel kan køre ad Kasserne Parkvej, Kasserne Allé og Køgevej.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at der er tung trafik på strækningen.

Klokken 9.20 skriver politiet i en opdatering, at Østre Ringvej vil være spærret et stykke tid endnu, og at busruter derfor omlægges.

'Lastbilerne skal undersøges nærmere, så en bilinspektør er tilkaldt,' skriver de.