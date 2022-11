Vej spærret på grund af trafikuheld

Et uheld på Hillerødmotorvejens forlængelse betyder, at der er spærret i sydgående retning

To varebiler har påkørt hinanden på en motortrafikvej i Nordsjælland syd for Herredsvejen i Hillerød.

Politiet er derude og arbejder på stedet, og sydgående retning er spærret - altså mod København.

Det siger Michael Dalby, der er vagtchef i Nordsjællands Politi.

Derudover har vagtchefen ikke yderligere oplysninger om uheldet.

I et opfølgende tweet skriver Nordsjællands Politi, at det er to varebiler, der har påkørt hinanden, og at der er ingen personskade i forbindelse med uheldet.

Frederiksborg Brand og Redning skriver på Twitter, at vejen igen er åben.

