Vej til Molslinjen helt spærret efter uheld

Tirsdag formiddag er der sket et uheld på Sjællands Odde

Et uheld på vejen mod Sjællands Odde ved Overby spærrede tidligere hele vejen, så færgerejsende ikke kunne nå op til Molslinjen.

Det sagde Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Nu skriver politiet på Twitter, at der igen er åbnet for trafikken i ét spor, så trafikken mod odden begynder at glide igen.

Det var et uheld med tre biler, der tidligere spærrede vejen, sagde Martin Bjerregaard.

- Tre biler er stødt sammen, og det er formentlig et harmonikasammenstød. Der er ingen alvorlig personskade, og alle de implicerede er ude af køretøjerne.

Politiet fik anmeldelsen klokken 9.19, og de kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe forventes vejen spærret.

Ekstra Bladet følger sagen ...