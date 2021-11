Roskildevej var tirsdag aften spærret i begge retninger efter et trafikuheld.

Det oplyste Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Nærmere bestemt var afspærringen at finde ud for nummer 255 i Holbæk, skrev politiet og tilføjede, at de arbejdede på stedet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han oplyser, at det endnu er for tidligt at oplyse, om der er tilskadekomne i uheldet.

Cirka klokken 18.30 blev vejen meldt genåbnet.