Ven efter drab: - Nogen ved noget

Ubesvarede spørgsmål plager fortsat en nær kammerat til en 53-årig mand, der blev fundet dræbt med mindst 60 knivstik i sit lille, idylliske hus i Vordingborg i start-oktober.

- Jeg savner stadig svar på, hvorfor han skulle dø på så makaber vis, siger vennen, der har kendt knivofferet hele livet.

Udmeldingen kommer, efter de tre unge drabssigtede på henholdsvis 18, 20 og 22 år mandag gik med til en frivillig fristforlængelse. Det betyder, at de skal sidde varetægtsfængslet for drabet i yderligere fire uger.

Alle tre nægter sig skyldige i de alvorlige anklager.

Sønderknuste

Kammeraten fortæller til Ekstra Bladet, at den 53-årige mand blev bisat fra Vordingborg Kirke for tre uger siden.

- Der var mange mennesker i kirken, og folk var knuste, fortæller vennen til Ekstra Bladet.

Men selvom han nu har fået sagt sit sidste farvel, kan han stadig ikke affinde sig med sin livslange vens dystre skæbne.

- Nogen ved jo noget. En har ført den kniv, og jeg ville bare ønske, at vi snart kunne få en forklaring på, hvorfor han skulle dø på sådan en brutal måde. Det giver ikke mening for os andre, før vi har fået den historie, siger han.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser de, at man fortsat efterforsker drabet og derfor ikke kan kommentere sagen eller motivet for den grusomme handling yderligere.

Fundet af kollegaer

Det var to kollegaer, der fandt liget af den 53-årige mand om morgenen mandag 3. oktober, da de undrede sig over, at han ikke var mødt op på arbejde som vanligt. De besluttede sig derfor for at køre hjem til ham i hans hus på en almindelig villavej i Vordingborg, hvor de gjorde det grusomme fund.

- Det ville sidde i mig hele mit liv, hvis det var mig, der havde fundet ham sådan, siger den nære ven.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet tog alle værktøjer i brug for at opklare drabet. Foto: Per Rasmussen

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev den dræbte sidst set i live om aftenen lørdag 1. oktober, da han spiste middag med sine tre voksne børn.

- Han havde fortalt mig om en aftale, han havde sent lørdag aften, efter han havde spist med sine børn. Mig bekendt mødte han aldrig op, har kammeraten tidligere udtalt til Ekstra Bladet

Overskåret hals

De to mænd på henholdsvis 18 og 22 år samt den 20-årige kvinde, der sidder varetægtsfængslet for drabet, blev anholdt i en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion.

Anholdelsen skete, efter det havde i flere døgn havde vrimlet med kriminalteknikere, hundepatruljer og blå uniformer ved gerningstedet. Efterfølgende blev en af de sigtedes firmaadresse også endevendt for spor.

Ikke under 60 knivstik

I et lukket grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster blev de sigtet for i forening og efter fælles aftale eller forståelse at have dræbt den 53-årige mand i sit hus med ikke under 60 knivstik forud for søndag 2. oktober klokken 19.45.

Offeret fik skåret sin hals delvist over med en kniv på ikke under otte centimeter, og ifølge sigtelsen blev de mange knivstik primært påført omkring hals, nakke, brystkasse og arme.

Den 20-årige kvinde brød sammen i gråd, da de mange grusomme detaljer blev læst op i retten. Hun havde kort forinden lagt en beroligende hånd på hver af sine medsigtede.

Alle tre sigtede er beskyttede af et navneforbud, hvorfor Ekstra Bladet ikke kan beskrive dem eller deres relation til både offeret og hinanden nærmere.