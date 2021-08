Ven om tiltalt dusørjæger: - Han er familiemand - ikke kriminel

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En 43-årig dusørjæger på jagt efter en dusør på tre millioner kroner. Et frækt tyveri af en sølvskat til en værdi af 10, millioner kroner. Og en rigmand, der lå og sov, mens tyvene skaffede sig adgang til førstesalen via en stige.

Det lyder som en fiktionsroman, men i virkeligheden udspiller en sådan sag sig i disse uger i Retten i Lyngby

Onsdag kom endnu en aktør i spil i retten.

En mand, der også var sigtet i sagen i starten. Først droppede anklagemyndigheden at rejse tiltale mod dem begge, men efter en klage fra rigmandens advokat, omgjorde statsadvokaten den beslutning. Det lykkedes dog ikke at forkynde statsadvokatens afgørelse for den anden mand inden for tidsfristen, og derfor slap han for tiltale.

I stedet skulle han afgive vidneforklaring i sagen mod sin kammerat, der er tiltalt for indbrud, subsidiært hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han nægter sig skyldig og indledte sin forklaring på første retsdag.

Tog til vennens sommerhus

Da dusørjægeren ifølge sin forklaring havde anskaffet de stjålne genstande gennem kontakter i det mere lyssky miljø, tog han tingene med til et sommerhus, som vidnet befandt sig i.

Her pakkede dusørjægeren ifølge sin forklaring sølvtøjet ud for at besigtige det, inden det skulle returneres til rigmanden i bytte for en dusør på 3,5 millioner kroner.

Den udlægning bekræftede vidnet, som er ven og tidligere forretningspartner til dusørjægeren.

Adspurgt hvor meget han kendte til dusørjægerens forretning med sølvtøjet, fortalte vidnet, at han ikke kendte til det før den dag i sommerhuset.

Rigmanden og dusørjægeren havde lavet og underskrevet en kontrakt, som skulle sikre begge parter. Den kontrakt viste dusørjægeren frem til sin ven, da han troppede op ved sommerhuset. Så kunne vennen se, at der ikke var tale om noget ulovligt.

Vennen fortalte i retten, at han stolede på dusørjægeren og begrundede det med, at han ikke havde grund til at tro andet.

- Jeg kender ham som en almindelig mand, ikke en kriminel. Han er en familiemand, sagde han fra vidneskranken.

Ifølge dusørjægerens forklaring handlede han i god tro gennem hele forløbet.

Da Ekstra Bladet taler med ham uden for retten, fortæller han, at det er første gang, han sidder som tiltalt i en straffesag. Og at det tærer på kræfterne.

- Det er specielt. Det er hårdt - mentalt og fysisk. Men det er mere alt det bagvedliggende, der har været hårdt for mig, siger han og påpeger, at han er alenefar med fire børn, og at hans kæreste tog et stort ansvar, da han blev varetægtsfængslet.

- Det er ubehageligt, at der sidder nogle mennesker deroppe, der skal afgøre ens skæbne på noget, hvor man har taget alle forhåndsregler for ikke at gøre noget ulovligt, siger han.

Måtte selv skaffe pengene

Aftalen var ifølge dusørjægerens forklaring, at han skulle finde rigmandens forsvundne sølvtøj og købe det tilbage. Da han fandt frem til dem, der havde det, kunne han købe sølvtøjet tilbage for tre millioner kroner.

Derfor satte rigmanden dusøren op til 3,6 mio., så dusørjægeren stadig ville få noget ud af sine anstrengelser.

Men de penge, der skulle betales for sølvet, ønskede rigmanden ifølge den tiltalte ikke at komme med, før han havde sin sølvskat i hænderne. Derfor måtte dusørjægeren selv ud og låne penge.

Og det svider nu, hvor han sidder uden dusør og dermed ikke kan tilbagebetale de penge, han har lånt til og brugt på sølvskatten.

- ISet i bakspejlet nu, så kan jeg da godt se, at jeg skulle have holdt mig langt væk. Jeg var naiv. Jeg var vildt naiv!, siger dusørjægeren, som ikke tøver med at kalde rigmanden et dumt svin.

Han beskriver sig selv som et menneske, der altid har gjort en dyd ud af at hjælpe andre, og derfor føles det helt skævt, at han nu skal sidde tiltalt efter at have forsøgt netop dét. Han kan ikke se, hvordan han skulle have gjort det anderledes.

- Hvis jeg har haft indbrud, kan jeg så bare udlove en dusør og sige: 'Dem, der kommer med mine ting, får en dusør', og når de så kommer, så får de ikke en skid? Så kan alle jo bare udlove dusører. Det kan du jo ikke. Hvis man kan gøre det i Danmark, så er der noget galt med vores samfund, fastslår han.

Rigmanden selv skal vidne i sagen senere.