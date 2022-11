Vendte aldrig hjem fra vandretur: Ung kvinde fundet død

Den 20-årige Emily Sotelo, der søndag blev meldt savnet efter en vandretur i New Hampshire, blev onsdag fundet død.

Det oplyser New Hampshire Fisk og Vildt ministeriet ifølge New York Post.

Alene af sted

Emily Sotelo var søndag taget alene på vandretur i Franconia Ridge, som er en bjergkæde beliggende i White Mountains i den amerikanske delstat New Hampshire.

Et familiemedlem slog alarm, da den 20-årige kvinde aldrig kom hjem.

Efter tre dages intensiv eftersøgning i frygtelig vejr fandt redningsholdet onsdag Emily Sotelo død på den nordvestlige side af Mount Lafayette.

Den 20-årige kvindes ejendele var fundet tidligere nær udløbet af den berømte Lafayette Brook.

Pas på

Hvad der er sket med Emily Sotelo, siden hun aldrig vendte hjem, er ikke officielt meldt ud, men myndigheder har på baggrund af tragedien advaret om at vandre alene i White Mountains.

- Vær forberedt med viden. Kend vejrforholdene. Klæd dig på efter vejrforholdene. Hav ekstra tøj. Få ekstra mad, vand. Hav et lygtekort, et kompas, lyder det fra Fisk og Vildt ministeriet ifølge New York Post.