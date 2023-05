Veninde til drabsoffer: Derfor blev hun hos ham

En 24-årig kvinde blev januar sidste år fundet død i en bil under vandet ved Amager Strand. Gerningsmanden var hendes egen kæreste. Hør venindens beskrivelser af, hvorfor kvinden valgte at blive i det dystopiske forhold til trods for vold og utilregnelighed

Hun betragtede den nu dræbte kvinde som en søster. Og baseret på fortrolige samtaler i tiden op til drabet kan hun give et indblik i et toksisk forhold, hvor en mand holdt sin kæreste i et jerngreb i søgen efter hjælp. Og hvor kæresten følte sig nødsaget til at blive for at passe på ham.