Venner sigtet for Mia-drab: Politianmeldt som 16-årige

Politiet efterforskede allerede de to nu drabssigtede venner, da de som skoledrenge blev anmeldt for at krænke og belure forskrækket teenagepige

Ekstra Bladet

De to 36-årige barndomsvenner, som er sigtet for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn efter hendes bytur i Aalborg forrige weekend, var allerede for 20 år siden mål for politiets efterforskning.